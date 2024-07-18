В Аксубаевском районе Татарстана прошел «Җомга марафоны»

В конференц-зале администрации Аксубаевского района прошел «Җомга марафоны». Цель проекта – сохранение и развитие татарского языка.

Участником мероприятия стал имам-хатыб мечети им. Утыз Имяни Ирек хазрат Зиганшин. Он выступил с проповедью, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы. Кроме того, было организовано посещение мечетей района.

Свою благодраность организаторам и участникам «Җомга марафоны» выразил глава исполкома района по социальным вопросам Сергей Александров.

«Эта работа очень эффективна и необходима. Особенно большое значение имеет воспитание подрастающего поколения», – отметил он.

Кроме того, в ходе мероприятия активисты сохранения и развития татарского языка в районе получили награды из рук председателя правления общественно-полезного благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансура Хашимова.

По материалам: Рафиса Миннахметова