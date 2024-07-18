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В Аксубаевском районе Татарстана прошел «Җомга марафоны»
В конференц-зале администрации Аксубаевского района прошел «Җомга марафоны». Цель проекта – сохранение и развитие татарского языка.
Участником мероприятия стал имам-хатыб мечети им. Утыз Имяни Ирек хазрат Зиганшин. Он выступил с проповедью, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы. Кроме того, было организовано посещение мечетей района.
Свою благодраность организаторам и участникам «Җомга марафоны» выразил глава исполкома района по социальным вопросам Сергей Александров.
«Эта работа очень эффективна и необходима. Особенно большое значение имеет воспитание подрастающего поколения», – отметил он.
Кроме того, в ходе мероприятия активисты сохранения и развития татарского языка в районе получили награды из рук председателя правления общественно-полезного благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансура Хашимова.
По материалам: Рафиса Миннахметова
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