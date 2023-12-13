Концепция Дворца молодежи в Казани будет представлена в первом квартале 2024 года

Концепция Дворца молодежи, который будет создан на базе ДК Химиков в Казани, будет представлена в первом квартале 2024 года. Об этом на итоговой пресс-конференции Минмолодежи Татарстана сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Думаю, что в первом квартале мы покажем первые референсы по поводу Дворца молодежи. Когда мы разработаем концепцию, мы вновь пригласим нашу целевую аудиторию и попросим их оценку, затем уже она будет передана проектантам», — сообщил Садыков.

Он подчеркнул, что перед тем, как начать разрабатывать проект, были проведены общественные слушания, где молодые люди рассказали о своих пожеланиях, что должно быть в новом дворце молодежи. Сейчас идёт процесс составления проектно-сметной документации.

Первые общественные слушания, посвященные концепции нового объекта, прошли 22 июня, вторые – 1 июля. Свои предложения высказали студенты, активисты общественных организаций и Центра добровольчества, представители творческой молодежи, местные жители. Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект Дворца молодежи на базе ДК Химиков получил почти 190 млн рублей в результате конкурса от Росмолодежи «Регион для молодых».