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Общество 24 июня 2023 14:53

Татарстан получил на ремонт Дворца молодежи в Казани почти 190 млн рублей от Росмолодежи

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Проект Дворца молодежи на базе ДК Химиков в Казани получил почти 190 млн рублей в результате конкурса от Росмолодежи «Регион для молодых». Об этом сообщается в телеграмм-канале Минмолодежи РТ.

«Важная поддержка для всех регионов. Конкурс дает возможность претендовать на получение субсидии из федерального бюджета на обновление существующей инфраструктуры и создание условий для самореализации молодежи», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Средства будут направлены на проведение ремонтных работ ДК «Химиков» и мероприятия по патриотическому воспитанию, работу с кадрами и информационную работу с молодежью в социальных сетях, условия для самореализации молодежи в сельских поселениях.

#Ринат Садыков #минмолодежи рт #ДК Химиков
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