Молодежь Казани высказала свои пожелания по Дворцу молодежи на вторых слушаниях

Состоялись вторые общественные слушания по концепции будущего Дворца молодежи, который будет создан на базе ДК Химиков в Казани. Свои предложения высказали студенты, активисты общественных организаций и Центра добровольчества, представители творческой молодежи, местные жители.

Участники встречи предложили разместить во Дворце молодежи кофейню, летнюю террасу для встреч, медиацентр с оборудованием, коворкинги с отдельными кабинетами, небольшим конференц-залом и рабочими местами, студию звукозаписи, арт-мастерские и молодежный хостел для молодых людей из других районов республики и регионов России, которые приезжают на мероприятия.

Кроме того, активисты призвали убрать парковку перед входом в здание и облагородить территорию, установить там уличную мебель, освещение, экран и мобильную сцену. Площадку можно будет использовать как коворкинг, лекторий и амфитеатр. Здесь также может появиться летнее кафе, возможна организация летней школы и кинопросмотров под открытым небом.

Ранее в этом году Министерство по делам молодежи РТ стало победителем федерального конкурса «Регион для молодых», республика получила более 188 млн рублей.

Средства будут направлены на проведение ремонтных работ в ДК «Химиков» и мероприятия по патриотическому воспитанию, работу с кадрами и информационное взаимодействие с молодежью в социальных сетях, создание условий для самореализации молодежи в сельских поселениях.

Первые общественные слушания, посвященные концепции Дворца молодежи, прошли 22 июня с участием министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова. Планируется провести еще одно общественное обсуждение, после чего проект будет доработан и презентован местным жителям и представителям молодежи.