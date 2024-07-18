Досуг и жилищный вопрос: в Казани обсудили меры поддержки молодых семей в РТ

В Центре управления регионом Татарстана прошло заседание проектного офиса, посвященное молодежной политике. Мероприятие собрало представителей министерств, ведомств и организаций республики.

Участники обсудили главные проблемы молодежи в регионе и возможные пути их решения.

«Мы обсудили наиболее актуальные проблемы, связанные с молодыми семьями в Татарстане, и пути их решения. В первую очередь базовые вопросы: касательно улучшения жилищных условий, организации досуга, социальной поддержки, а также гарантий в образовании, культуре и других сферах. Это большая межведомственная содержательная работа, которую важно вести на системном уровне», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В своем докладе перед участниками заседания он рассказал уже о действующих программах и мерах поддержки, принятых в Татарстане, а также обозначил ряд проблем. В частности, министр заявил о необходимости включения объектов молодежной политики в стандарт постройки новых жилых комплексов, а также о нехватке молодежных центров и подростковых клубов в небольших районах республики.

Заинтересованность в появлении молодежных досуговых учреждений в жилых комплексах подтвердила и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. По ее словам, к ней уже неоднократно приходили обращения по этому поводу.

«В этом году было обращение по молодежной инфраструктуре в новостройках, там где появляются новые поселки, особенно в Лаишевском и Пестречинском районах. К сожалению, при застройке не учитываются социальные объекты, которые так необходимы: это и молодежные центры, и подростковые клубы, и многое другое. В новых проектах, которые будут реализованы на территории республики, уже предусматривают дополнительные места для этих целей», – заявила она.

Ещё одним важным вопросом в части поддержки молодежи в целом стало трудоустройство. В этом смысле Татарстан показывает статистику лучше среднероссийской. В республике количество трудоустроенных молодых людей оценивается в 51%, тогда как по стране этот показатель равен лишь 46%, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы видим низкий уровень безработицы среди молодежи. Я связываю это с особенностями нашего рынка труда. Мы предлагаем более 60 тыс. различных вакансий. Трудоустройство зависит только от желания самих молодых людей. Сегодня республика привлекательна для молодежи качеством и уровнем образования, наличием рабочих мест, социальных программ, развитой инфраструктурой», – пояснила министр.