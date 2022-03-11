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Ру Тат
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Экономика
11 марта 2022  07:07

Компания Mars решила прекратить импорт в Россию и экспорт из нее

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Американская компания Mars приостановит импорт в Россию и экспорт из нее из-за ситуации на Украине. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее», — подчеркивается в сообщении.

Ранее компания объявила о приостановке рекламы и деятельности в социальных сетях на территории России и Беларуси, а также новых инвестиций в РФ. 

При этом Mars сократит производство на российской территории, но продолжит выпускать продукцию, включая и корма для домашних животных. Прибыль будет направляться на гуманитарные нужды.

Компания Mars выпускает продукцию под такими брендами, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix и M&M’s, а также корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. У фирмы имеются заводы в пяти регионах России и один научный центр по изучению питания домашних животных, где работают почти 6 тыс. сотрудников.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#санкции против россии
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