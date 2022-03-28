Heineken сообщила о решении покинуть Россию и передать бизнес новому владельцу

Нидерландская пивоваренная компания Heineken решила уйти из России и передать бизнес новому владельцу из-за событий на Украине. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте концерна.

«<…> владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — констатировали в компании, отметив потрясенность и печаль из-за продолжающихся боевых действий.

Концерн передаст свой российский бизнес новому владельцу, при этом не получив прибыли от передачи прав собственности. При этом в Heineken не стали уточнять нового владельца бизнеса.

Ожидаемые потери компании составляют примерно 400 млн евро. Она попытается снизить риск «национализации» имущества и обеспечить благополучие работников. Heineken собирается выплачивать зарплату 1,8 тыс. сотрудников до конца 2022 года и постарается обеспечить их дальнейшую занятость.

Во время переходного периода концерн продолжит выполнять ранее сокращенные операции. Ранее он объявил, что приостановит изготовление и продажу пива под брендом Heineken в России, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.