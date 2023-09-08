Представитель «Атома»: Есть задача подготовить Челны к производству наших электрокаров

Для производства электромобилей «Атом» была выбрана площадка в Москве, а не в Набережных Челнах, потому что столичный завод с точки зрения технологий более подходит компании. Однако есть задача создать аналогичную площадку и в татарстанском Автограде. Об этом на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ», проходящем в Казани, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко.

«Мы рассматривали все площадки. Очень хотелось, чтобы площадка была в Челнах. Но на текущий момент времени завод „Москвич“ лучше технически подготовлен. Мы будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство появилось и в Набережных Челнах тоже. Тем более что это достаточно интересная технологическая история. Думаю, что многие молодые люди хотели бы работать на таких предприятиях», — отметил спикер.

По его словам, первые электрокары «Атом» появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, причем уже на старте производитель рассчитывает на продажу десятков тысяч автомобилей.

«Согласно всем прогнозам, рынок электрокаров в России продолжит расти. На старте мы рассчитываем на продажи десятков тысяч авто, дальше всё будет зависеть от спроса. Мы уже ведем переговоры со всеми направлениями городской мобильности, среди которых такси и каршеринг», — пояснил Кияшко.