В Казани хотят создать инфраструктуру для зарядки электрокаров «Атом»

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Компания «Атом» ведет переговоры с мэрией Казани о создании дополнительной инфраструктуры для подзарядки электрокаров. Речь идет о создании отдельных площадок в самых востребованных местах города. Об этом на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ» в Казани сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко.

«Наши города не создавались под электротранспорт. При этом заряжать его можно по ночам. Для этого необходимо создавать целые площадки, их нужно оборудовать. Это вопрос не производителя и потребителя. Такие поправки должны быть внесены в план города, переговоры об этом мы ведем с мэрией Казани», — заявил спикер.

При этом компания готова делиться данными и аналитикой о том, где такие площадки необходимы. Появление таких зарядок дополнительно приблизит Казань к статусу «города будущего», уверен Кияшко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания «Атом» планирует в дополнение к московской создать площадку по производству электромобилей в Набережных Челнах.