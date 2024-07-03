Комитет Госсовета РТ одобрил назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером

Назначение бывшего главы Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина вице-премьером Татарстана одобрил Комитет Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению. Решение было принято на заседании.

«Рассмотрев представленную Раисом Татарстана кандидатуру на согласование, комитет рекомендует Госсовету РТ дать согласие на назначение Аглиуллина Фаниля Анваровича заместителем премьер-министра республики», – сказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

Ранее указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера. Согласно законодательству, его кандидатура в качестве зампремьер-министра должна пройти процедуру согласования в Госсовете Татарстана.