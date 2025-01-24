Комиссованный боец из Нижнекамска: Моя жизнь стала лучше, чем была до СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военнослужащий из Нижнекамска в ожесточенном бою получил тяжелое ранение, но не потерял вкус к жизни. Его позывной Красавчик. Он был мобилизован в октябре 2022-го, на фронте пробыл чуть больше года. Продвигаясь в направлении Авдеевки, боец попал под минометный обстрел, но чудом остался жив — благодаря земляку с позывным Охотник.

Бойца комиссовали. Несмотря ни на что, он полон позитива, рассказывая о грандиозных планах на будущее.

— Когда вы ушли на передовую?

— Я ушел в 2022 году, в конце октября, по повестке. Морально в глубине души я был готов к этому, я знал, какую срочную службу я проходил, в качестве кого, и знал, что повестка мне рано или поздно придет. Принес участковый, позвонил, я спустился, получил, расписался, сообщил родителям. Родственники собрались. Я спокойно собрался, в дальнейшем поехали в Казань на слаживание, после чего нас непосредственно направили на линию фронта.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Как семья отнеслась к вашему уходу в зону СВО?

— Никому не охота отпускать своего ребенка на войну. Можно понять каждую маму, папу, брата, но кто-то должен это делать, и бегать я смысла не вижу.

Пойти на СВО — это дело каждого, каждый сам должен решить, со своей семьей обсудить. Семья должна это принять. Каждая жена должна ждать супруга. В любом случае, если пообещала ждать, то она обязана это делать. Он же просыпается с мыслью, что его дома ждут, он идет в атаку, приходит с атаки — всё это он делает, потому что его ждут дома, это очень важно для каждого человека.

— Сразу вопрос возникает, почему такой позывной, кто вам его дал?

— Потому что легко всё получалось и всегда: Красавчик, Красавчик. Как ни странно и как ни страшно это не звучало бы — всё шло, как я хотел. И вот за то, что всё получалось, ребята так окрестили — Красавчиком.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Можете вспомнить самый сложный момент, который был с вами на СВО?

— Да, в самом начале у нас очень сильно ранило товарища, мы были неопытными, тяжело было его терять. Мы его перевязали, но мы были в кольце, не могли выйти, и к нам не могла помощь зайти...

— А что вас поддерживало, что помогало?

— Вера, что семья ждет дома, что всё получится, что мы делаем хорошее, правое дело. И тут переживаешь за тот момент, лишь бы своих товарищей не подвести, лишь бы раненого спасти своего товарища, лишь бы никого не подвести — за это очень сильно переживаешь.

— Письма получали детские?

— Да, прям «Красавчику» было письмо, дети прислали. Очень трогательные письма, мы их храним, они до сих пор у меня есть, я их привез оттуда. К письмам очень бережно отношусь, потому что они согревали в трудную минуту.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Вы ранение тяжелое получили, как это было?

— В ноябре 2023 года. Мы двигались в Авдеевском направлении, есть польский миномет бесшумный, выхода не слышно. Вот, секунду прилет, и меня подловили. Я не услышал выхода, тут же обе ноги оторвало. Благо рядом со мной был товарищ с Нижнекамска, позывной Охотник. Он прибежал, перетянул и этим спас мне жизнь. Чему я очень рад и ему благодарен, без него я бы уже давно был на том свете.

— Сейчас ваша жизнь как складывается, чем занимаетесь?

— О, у меня всё отлично в жизни, как бы не сглазить. Лучше, чем было до этого, если честно. Я всегда хотел начать учиться и начал учиться, всегда хотел работать не простым рабочим, а в офисе. Сейчас я непосредственно это делаю. Меня взяли техником ПТО, мне очень работа нравится. Занимаюсь общественной деятельностью с ребятами. Максимально стараюсь себя чем-то занять, чтобы ничего не тревожило. Это очень важно для каждого человека, который вернулся оттуда.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— А на кого учитесь?

— Я сейчас учусь на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

— Что можете пожелать подрастающему поколению?

— Ничего не бойтесь. Слушайте взрослых, родителей. Они прожили жизнь. Если мама сказала, надевай шапку. Надевай шапку. Родители никогда плохого не советуют, обязательно надо их слушать. С самого начала и до конца они всегда будут рядом, единственные люди, которые никогда не предадут, чтобы с тобой не случилось.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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