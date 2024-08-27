«Комфортный маршрут»: Агрыз получит 70 млн рублей на благоустройство главной улицы

Агрыз вошел в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию выигравшего грант проекта Минстрой России выделит 70,8 млн рублей.

Радостной новостью глава Агрызского района Ленар Нургаянов поделился на своих станицах в социальных сетях. «Наш проект по благоустройству улицы Вокзальная признан лучшим проектом создания комфортной городской среды», — сообщил он.

К масштабной реконструкции улицы планируется приступить уже в ближайшем году.

Территория, которую предстоит благоустроить в ближайшем будущем за счет федеральных средств, была выбрана путем интернет-голосования. Сюда вошли часть улицы Вокзальной от вокзала до водонапорной башни и часть улицы Ометова от локомотивного депо до памятника Ометову.

Данные общественные пространства выбраны неслучайно. Так, улица Вокзальная несет три функции. Во-первых, она прилегает к железной дороге, а железнодорожные предприятия, в свою очередь, являются одними из главных в Агрызе. Во-вторых, это первая улица, которую видит гость города, его «визитная карточка». Именно по ней судят о городе в целом. В-третьих, улица широко задействована в повседневной жизни горожан.

«Это первые улицы, которые видит любой человек, приезжающий в Агрыз. Большинство жителей работает в железнодорожной индустрии, и их путь от дома до работы всегда проходит через улицу Вокзальную. Поэтому важно, с одной стороны, сформировать положительное первое впечатление, а с другой — создать комфортный пешеходный маршрут от вокзала прямо в парк „Орешник“ для туристов и жителей района», — объяснили смысл проекта «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

Весной текущего года агрызцы принимали участие в общественных обсуждениях по благоустройству этих улиц. Тогда было выдвинуто множество предложений — от парковки до лазерной проекции на водонапорной башне. Прозвучали идеи об универсальной спортивной площадке, которая зимой будет служить ледовым катком, о витрине для буккроссинга, сувенирной лавке.

В летний период организация МУП «Управление строительства» провела масштабную работу по расчистке территорий от старых деревьев и молодой поросли клена.

В своем посте глава района выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Раису Татарстана Рустаму Минниханову за возможность участвовать в таких важных и необходимых программах.

«Большое спасибо всей команде проектировщиков, архитекторов, строителей, специалистов исполкома за слаженную профессиональную работу, жителям за активное голосование. Отдельная признательность за помощь и поддержку нашему земляку Раузилу Хазиеву», — заключил Ленар Нургаянов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск выиграл 90 млн рублей на создание пейзажного парка «Камашево».