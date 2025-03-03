«Комфорт и удобство»: общественный транспорт Челнов перевез 4 млн пассажиров

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Общественный транспорт Набережных Челнов за два месяца перевез более 4 млн пассажиров, при этом в феврале пассажиропоток превысил январский. Еженедельно количество пассажиров увеличивается на 2–3 тыс. человек, а количество проданных проездных составило 826. Об этом на аппаратном совещании сообщил генеральный директор МУП «Горкоммунхоз» Альвир Аглуллин.

«Ежедневно мы вышли на планку в 100 тыс. пассажиров», – проинформировал докладчик.

Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул, что для дальнейшего развития пассажирских перевозок ключевыми приоритетами остаются комфорт, удобство, чистота, вежливость водителей, безопасность, а также соблюдение графиков движения и интервалов автобусов.

«Мы делаем это в первую очередь ради удобства. Ведь очевидно, что разница между автобусами малой и большой вместимости существенна – здесь даже споров быть не может. Комфорт и удобство пассажиров стоят на первом месте. Люди сами выбирают, каким транспортом пользоваться, и никакая агитация на это не влияет. Важно опираться на цифры и факты, они говорят сами за себя», – заметил мэр.

В настоящее время на остановках города установлено 52 электронных табло, до конца года планируется добавить еще 60. Кроме того, в городе ощущается потребность в дополнительных 80 автобусах.

«Себестоимость перевозки одного пассажира составляет 70 рублей, при этом тариф – 40 рублей. Чем больше автобусов выходит на маршруты, тем выше нагрузка на городской бюджет. В этом году сумма дотаций для общественного транспорта составит около 600 млн рублей», – констатировал Наиль Магдеев.