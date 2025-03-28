Комаров: За 30 лет Госсовет создал крепкий правовой фундамент развития Татарстана

Для истории 30 лет – совсем немного. А в Татарстане за эти годы Госсовет создал крепкий правовой фундамент развития одного из самых успешных регионов России. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, поздравляя парламент республики с юбилеем.

«Смелость и воля законодательной и исполнительной власти, системно работающей вместе, стали необходимым импульсом для решения многих проблем, характерных для всей нашей большой страны, вывели Республику одним из самых развитых и красивых регионов России – мы воочию видим результаты этой кропотливой работы, сосредоточенной на самых актуальных вопросах социально-экономической и общественно-политической жизни граждан», - отметил он.

Комаров добавил, что Татарстан неслучайно стал центром проведения статусных мероприятий всероссийского и международного уровней, «визитной карточкой» нашей многонациональной, многоконфессиональной, динамично развивающейся страны, которая способна в любых обстоятельствах одерживать победы, двигаться вперед, создавать лучшие условия для жизни.

«Искренне желаю законодателям всех созывов Государственного Совета Республики Татарстан дальнейших успехов ради процветания родного Татарстана и благополучия всех, кто живет и трудится на этой замечательной и красивой земле!», - сказал он.

Напомним, что 28 марта 2025 года в Татарстане состоялось восьмое заседание Госсовета РТ, которое провел председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

В работе заседания приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, премьер-министр республики Алексей Песошин, сенаторы РФ и депутаты Госдумы, члены правительства, руководители профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, ветераны государственной службы.

В повестку дня заседания, согласно решению президиума парламента, было внесено 20 вопросов, в том числе 9 проектов республиканских законов и 3 федеральных законопроекта.

На той же встрече Минниханов еще раз поздравил депутатов и ветеранов парламента с юбилеем Госсовета РТ.

По его словам, за три десятилетия была создана надежная правовая основа парламентаризма, заложены традиции высокого профессионализма, ответственности и сплоченности.

«Эти принципы стали неотъемлемой частью деятельности депутатов всех созывов, сохранив преемственность поколений», – подчеркнул Раис РТ.

Также в ходе утверждения повестки дня восьмого заседания председатели профильных комитетов выступили с предложением внести дополнительные вопросы в повестку дня. В результате обсуждения повестка дня восьмого заседания Государственного Совета расширилась до 23 вопросов.