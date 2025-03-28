Комаров обсудил в Москве возрождение Саровской и Дивеевской обителей

27 марта 2025 года в Москве первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия (Данилова).

Участие в мероприятии также приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Мордовия Артем Здунов, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, представители госструктур, бизнеса и общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба Комарова, на встрече участники подвели итоги проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и обсудили дальнейшие планы.

Глава Нижегородский митрополии доложил о работе на объектах Нижегородской епархии РПЦ в рамках деятельности Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей в 2023-2025 году и о ходе реализации социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского».

В Арзамасе продолжают реставрировать храмы и восстанавливать исторический облик города, включая воссоздание утраченных колоколен. В Дивееве завершается воссоздание «Монастырской стены» протяженностью 1800 метров и строительство трапезной для паломников на 500 мест. В Сарове восстанавливается архитектурный ансамбль Свято-Успенского монастыря с прилегающими к нему территориями.

В рамках программы «С именем преподобного Серафима Саровского» проводятся конкурсы, направленные на поддержку духовно-нравственных ценностей, а также участников специальной военной операции.

Глеб Никитин рассказал о реализации инфраструктурных проектов программы кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». В настоящее время проект по развитию паломническо-туристического кластера включает в себя 176 мероприятий, из них 115 – светских и 61 – епархиальное. Губернатор отметил, что проведенная работа по развитию Арзамаса дала городу огромный импульс в развитии: в частности, Арзамас стал крупной событийной площадкой, увеличился турпоток.

Замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Наталья Михайлова рассказал на встрече о строительстве больницы №50 ФМБА России в Сарове, а о реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Мордовии рассказал глава Республики Артем Здунов.

Отметим, что проект по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» в Нижегородской области реализуется при поддержке Президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для этого в апреле 2018 года была создана автономная некоммерческая организация «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».

Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока и обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.