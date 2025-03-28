Комаров представил нового врио губернатора Оренбургской области

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

28 марта 2025 года в Оренбурге полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил Евгения Солнцева в должности временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области.

Как сообщила пресс-служба Комарова, полномочный представитель Президента поздравил Солнцева с назначением и очертил круг задач.

«Евгений Александрович, Вам и Вашей команде необходимо сосредоточиться на решении национальных целей развития, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В первую очередь, это стабильная работа оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа, обеспечения кадровых потребностей и оперативного реагирования на проблемы напрямую зависят успехи наших Вооружённых Сил. Предстоит также большая работа по увеличению доходов граждан, укреплению коммуникации власти и жителей. Очень важно слышать людей и реагировать на их просьбы», - сказал он.

Комаров также отметил большой вклад в развитие Оренбуржья Дениса Паслера, который возглавлял область в течение 6 лет.

«Команда Дениса Владимировича в условиях санкций принимала своевременные и эффективные решения для развития экономики и социальной сферы. Так, Оренбургская область по индексу производства продукции сельского хозяйства занимает 2 место в округе, по темпам роста объема введенного жилья – 3 место в округе. Кроме того, коэффициент рождаемости в Оренбуржье один из самых высоких в ПФО – 3 место. Большое внимание региональные органы власти продолжают уделять жителям, пострадавшим от весеннего паводка, защитникам Отечества и членам их семей. Для участников специальной военной операции реализуется образовательная программа «Герои Оренбуржья». И эту работу новому руководству Оренбургской области безусловно надо продолжить», - сказал Комаров.

На торжественной церемонии присутствовали члены Правительства региона, депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, главы муниципальных образований, федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, бизнеса, промышленности, общественных и религиозных организаций, СМИ.

Напомним, что 26 марта Путин назначил Солнцева ВРИО губернатора Оренбургской области. На сегодняшней встрече Евгений Александрович поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и возможность работать в слаженной профессиональной команде оренбуржцев.

«В Оренбургской области создана качественная база, есть основа для дальнейшей работы. Все достижения области на уровне России мы вместе будем приумножать и двигаться вперед. Наша задача – сделать важный приграничный регион лучше, крепче, заметнее среди субъектов страны. Все необходимое для этого есть. Но главное – чтобы все изменения положительно сказывались на жизни оренбуржцев», - сказал он.

Также врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поблагодарил Комарова за поддержку и поздравил Евгения Солнцева с назначением.

«Работа в Оренбургской области стала для меня уникальным опытом. Я горжусь тем, что нам удалось реализовать и достичь, и уверен, что Евгений Александрович продолжит все направления. Оренбуржцы – отличная команда, которая знает и любит свой регион. И быть во главе такой команды – огромная честь и гордость», - сказал он.

Позже Комаров провел рабочие встречи с Солнцевым и Паслером.

Евгений Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский госархитектурно-строительный институт, в 2010 году - аспирантуру Московского государственного строительного университета. Проходил обучение в Высшей школе госуправления («Школе губернаторов»).

С 2004 года занимал руководящие должности в структурах, связанных со строительством и реконструкцией железных дорог. В 2016 году был назначен начальником дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО «РЖД»). Работал помощником Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2022 году стал заместителем, а затем первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, курировал вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. С 2023 по 2025 год работал председателем правительства ДНР.

Евгений Солнцев награжден орденом Почета и Почетной грамотой Президента РФ.

Ранее Комаров обсудил в Москве возрождение Саровской и Дивеевской обителей.