Комаров: Татарстан был и остается опорным регионом России

Игорь Комаров

Фото: © «Татар-информ»

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей Татарстана с Днем республики, а жителей Казани — с Днем города.

«Эти праздники всегда проходят вместе и объединяют всех жителей республики, собирают множество гостей, дарят много впечатлений и остаются в памяти надолго», — заметил полпред.

Комаров обратил внимание на то, что Татарстан был и остается опорным регионом России, локомотивом национальной экономики и оплотом традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества.

«Благодаря активной позиции руководства Татарстана сегодня республика реализует множество проектов в сфере строительства, промышленности, образования, культуры, которые оказывают благоприятное влияние на развитие и Приволжского федерального округа, и нашей большой страны в целом», — подчеркнул чиновник.

«Значимую поддержку от региона получают военнослужащие и их семьи, а также новые территории Российской Федерации», — особо отметил полпред Президента в ПФО.

По словам Комарова, Казань у десятков тысяч россиян ассоциируется с большими яркими праздниками, международными форумами и современными подходами к развитию территории, а в эти дни столица Татарстана особенно прекрасна и гостеприимна.

«Желаю руководству республики, города Казани и всем жителям успехов, здоровья и благополучия!» — заключил Игорь Комаров.