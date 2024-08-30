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Политика 30 августа 2024 12:12

Представитель Республики Сербской в РФ поздравил Минниханова с Днем Татарстана

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Глава представительства Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) в России Душко Перович поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан.

«От имени представительства Республики Сербской в Москве и от себя лично позвольте поздравить вас и всех жителей Татарстана с Днем республики!» — заметил дипломат.

«Желаю Татарстану столь же успешного дальнейшего развития и процветания, стабильности, мира и благополучия каждому дому», — подчеркнул он.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, с глубоким признанием и уважением благодарю вас за совместную работу и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!» — добавил Перович.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

#день республики татарстан #Босния и Герцеговина
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