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Токаев поздравил Минниханова с Днем Республики: Татарстан достиг впечатляющих успехов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан.
В своей поздравительной телеграмме, которую прислала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Токаев отметил, что под авторитетным и эффективным руководством Минниханова Татарстан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом, научно-технологическом и культурно-гуманитарном развитии.
«Ярким свидетельством этому является успешное проведение ряда крупных международных мероприятий, превративших Вашу прекрасную столицу – город Казань в центр притяжения науки, передовых технологий, культуры и спорта», - пишет Токаев.
Он также выразил уверенность в том, что Татарстан продолжит твердо следовать курсу созидательного развития, претворять в жизнь масштабные реформы и уверенно двигаться по пути устойчивого роста и прогресса.
«В Казахстане высоко ценят Ваш весомый вклад в укрепление многовековых уз дружбы и сотрудничества между нашими близкими народами. Это сотрудничество стало неотъемлемой частью стратегического партнерства союзничества с Российской Федерацией», - заявил Токаев.
В завершении он пожелал Минниханову новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Татарстана.
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