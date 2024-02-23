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Общество 23 февраля 2024 08:45

Комаров поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества. В своей телеграмме он отметил, что данный праздник является днем чести и гордости, патриотизма и служения Отчизне. Документ был опубликован на сайте Полпреда.

«Мы помним и ценим подвиги наших предков, отважно сражавшихся за нашу любимую Родину. И сегодня мужество и героизм участников СВО – это основа независимости нашей большой страны, залог мира и безопасности», - написал Комаров в поздравительном письме.

Он также пожелал Минниханову здоровья, благополучия, победы и успехов на благо великой России.

Ранее Минниханова также поздравил с этим праздником Президент России Владимир Путин.

Также Раис Татарстана обратился к жителям республики с поздравительной речью в честь Дня защитника Отечества.

#Игорь Комаров #Рустам Минниханов #День защитника Отечества
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