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Комаров: 23 Февраля — праздник тех, кому дорога сильная и независимая Россия
День защитника Отечества — это не просто очередной выходной или «праздник мужчин». Этот день принадлежит тем, кому дорога сильная, независимая и процветающая Россия. Кто помнит и гордится ее героями, заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
«И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев продолжают дело своих отцов и дедов — отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям», — говорится в поздравительной телеграмме.
Комаров добавил, что 23 Февраля это праздник и для тех, кто ждет защитников дома, любит их и поддерживает.
«Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!» — заключил он.
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