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Общество 23 февраля 2023 08:50

Комаров: 23 Февраля — праздник тех, кому дорога сильная и независимая Россия

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День защитника Отечества — это не просто очередной выходной или «праздник мужчин». Этот день принадлежит тем, кому дорога сильная, независимая и процветающая Россия. Кто помнит и гордится ее героями, заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев продолжают дело своих отцов и дедов — отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям», — говорится в поздравительной телеграмме.

Комаров добавил, что 23 Февраля это праздник и для тех, кто ждет защитников дома, любит их и поддерживает.

«Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!» — заключил он.

#Игорь Комаров #23 февраля #поздравление
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