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Культура 24 марта 2025 20:10

Команды из РФ и КНР прошли в финал конкурса на концепцию развития обсерватории КФУ

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Команды из РФ и КНР прошли в финал конкурса на концепцию развития обсерватории КФУ
Фото: © «Татар-информ»

В финале международного конкурса проектных работ по обновлению Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, примут участие команды из России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Итоги конкурса будут подведены 18 апреля в Казани, событие приурочат ко Дню памятников и исторических мест. Конкурс проходит с 5 ноября прошлого, 2024 года при поддержке Правительства РТ. Оценивать работы будет международное жюри экспертов.

Все организационные вопросы взял на себя Комитет РТ по охране ОКН. Методическую помощь конкурсантам оказывает профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель обсерватории имени Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев,

Цель конкурса – сохранение исторического наследия, современное использование и развитие туристического потенциала обсерватории, находящейся в Зеленодольском районе Татарстана.

Заявки на участие в конкурсе поступили от 12 вузов из разных стран мира, среди которых были Россия, Армения и Китай. К полуфиналу проектные работы представили 13 команд из РФ и пять – из КНР.

«Этот проект не только помогает сохранить уникальные культурные памятники, но и привлекает внимание международной общественности к важности сохранения наследия для будущих поколений», – заметил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

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#обсерватория кфу #всемирное наследие юнеско
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