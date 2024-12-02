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Студенты из разных стран разработают проекты развития обсерваторий Энгельгардта
Студенты из разных стран разработают проекты по сохранению и приспособлению к современному использованию обсерваторий имени Энгельгардта в Татарстане. Уже сейчас заявки для участия в конкурсе подали шесть вузов из России и один из Китая. Также ведутся переговоры с Турцией. Об этом на заседании организационного комитета конкурса сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Для участия в конкурсе в вузы России и дружественных стран были направлены приглашения. На сегодня подтвердили свое участие шесть вузов России и один из Китая. Уверена, конкурс будет решать вопросы появления ярких архитектурных решений, а также поспособствует сохранению и развитию исторических территорий астрономической обсерватории имени Энгельгардта», – отметила она.
Фазлеева уточнила, что сейчас в вузах-участниках проходит подбор команд. Только от Китая их заявлено восемь. Всего же ожидается более 10 участников, а итоги будут подведены 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Будем ждать команды здесь, в Казани, размещать и работать с ними. Мы направили все необходимые документы участникам. На сегодня в обсерватории решено огромное количество задач, в том числе парковки, коммуникации, благоустройство и многие другие. Сейчас важно получить новые концепции не только сохранения объектов, но и развития. При этом обязательно сохранить научное сопровождение», – пояснил Гущин.
В конкурсе определены ряд направлений, по которым студенты могут разработать свои проекты. Они касаются не только научного, но и туристического потенциала обсерватории, заключил он.
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