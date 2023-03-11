Командующий ВСУ призвал украинских военных удерживать Артемовск для наступления

Удержание Артемовска Вооруженными силами Украины помогает Киеву выиграть время, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, это важно на фоне готовящегося украинскими военными контрнаступления.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», – приводятся слова Сырского, посетившего Артемовск, в телеграм-канале сухопутных войск Украины.

Напомним, сегодня военкоры сообщили, что отряды ЧВК «Вагнер» форсировали реку Бахмутку и стремятся пробиться к центру Артемовска, пытаясь прорвать оборону ВСУ на флангах.

О возможном контрнаступлении ВСУ сообщил о подготовке украинскими войсками контрнаступления под Бахмутом (украинское название Артемовска), рассказал о готовящемся контрнаступлении и Президент Украины Владимир Зеленский.