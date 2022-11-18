Командующий РВСН отчитался об успешных летных испытаниях «Сармата»

Ракетные войска стратегического назначения успешно провели летные испытания ракетного комплекса РС-28 «Сармат». Об этом сообщил командующий этого рода войск генерал-полковник Сергей Каракаев, передает «Интерфакс».

«Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса „Сармат“», — заявил генерал на расширенном заседании военного совета РВСН, прошедшем в Московской области.

Кроме того, Каракаев отчитался о подтверждении возможностей ракет «Ярс» в ходе пусков, осуществленных с космодрома Плесецк. По его словам, «продолжается активное перевооружение» РВСН на современные ракетные комплексы.

Помимо этого, командующий добавил, что «завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков». В 2022 году было совершено свыше 550 маршей, причем более 50% из них — в ночное время.

Об успешном испытании ракеты «Сармат» Министерство обороны РФ заявило в апреле. Позднее Президент России Владимир Путин объявил, что уже в конце текущего года она встанет на боевое дежурство.

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» должен заменить комплекс «Воевода», которым в настоящее время вооружены РВСН. Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами ПРО. Она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.