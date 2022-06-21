Путин: В конце года первый «Сармат» встанет на боевое дежурство

Уже в конце текущего года на боевое дежурство в России встанет тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле, сообщает сайт Кремля.

Власти продолжат развивать и укреплять Вооруженные Силы с учетом современных вооруженных конфликтов. В том числе планируется и дальше оснащать войска новыми системами вооружения, которые «будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед», сказал Путин. Так, сегодня в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — поделился планами Президент РФ.

Кроме того, ВС РФ предстоит шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки — лазерное, электромагнитное и другое оружие.

«Конечно, продолжится интенсивная боевая учеба частей и соединений, отработка взаимодействия с нашими союзниками», — подытожил Путин.

Об успешном испытании ракеты «Сармат» Минобороны РФ сообщило в апреле. Отмечалось, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.