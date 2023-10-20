Командующий 58-й армией поблагодарил Минниханова за действия бойцов батальона «Тимер»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Командующий 58-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Сергей Медведев направил Раису Татарстана Рустаму Минниханову благодарственное письмо, в котором отметил действия бойцов добровольческого батальона «Тимер». Письмо размещено в официальном Telegram-канале добровольческих батальонов Татарстана.

«С ноября 2022 года в оперативном подчинении нашего соединения находится 3-й мотострелковый батальон 57-го мотострелкового полка, который является именным батальоном „Тимер“, сформированный из Республики Татарстан», — отмечается в тексте благодарности.

Фото: t.me/armytatarstan/

«От лица командования и всего личного состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа хотел бы выразить <…> слова глубочайшей признательности и благодарности, за то, что в грозный час Республика Татарстан направила лучших своих сынов на борьбу с мировым злом, и [за] оказываемую им Республикой Татарстан помощь и поддержку», — заметил командарм.

«Офицеры и прапорщики, сержанты и рядовые батальона „Тимер“ зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Его бойцы ежедневно проявляют мужество и героизм, стойкость и бесстрашие, выполняя сложнейшие боевые задачи на различных участках Запорожского фронта. Это высококвалифицированные, дисциплинированные воины, объединенные одной целью — победой над нацизмом», — заявил Сергей Медведев.

«Большинство бойцов батальона „Тимер“ представлены к высоким государственным наградам, заработанных потом и кровью на поле боя. Военнослужащие данного подразделения являются достойными приемниками боевой славы своих отцов, дедов и прадедов, достойными гражданами своей страны и истинными патриотами своего Отечества», — заключил генерал.

Фото: t.me/armytatarstan/

Генерал-майор Сергей Медведев возглавил 58-ю армию после того, как прежний командарм — генерал-лейтенант Денис Лямин был назначен начальником штаба Центрального военного округа.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.