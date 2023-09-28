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Замполит батальона «Тимер» о боях в Работино: «Мы своих людей стараемся беречь»
Замполит татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Александр с позывным «Уокер» рассказал о боях, которые проходят под Работино.
По словам замполита, плотная работа артиллерии наблюдается с обеих сторон. Противник продолжает атаковать, бросая все новые силы.
«Буквально, противник пытается штурмовать дом, в котором ты сидишь», – отметил он.
«Уокер» рассказал, что наши бойцы взяли пленных при попытке вражеской атаки под Работино – это 25-й батальон теробороны. Он отметил, что бандеровцы уже 3-й месяц убиваются о наши позиции.
«Они же знают, что успеха все равно не будет у них. Люди у них гибнут просто по-глупому. Идут в полный рост по минным полям. Это такой расход столько жизней, как будто там не понимают, какой ценой дается каждый метр. Мы же своих людей стараемся беречь», –сказал он.
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