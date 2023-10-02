«Тимер» – это образ жизни, знак качества»: военкор о бойцах именного батальона в зоне СВО

Александр с позывным Уокер свой позывной получил благодаря характеру, не терпящему несправедливости

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«Я другой судьбы не знаю, кроме как служить Отечеству»

Боец татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Александр с позывным Уокер – заместитель командира батальона по военно-политической работе. Его миссия заключается в том, чтобы солдат не думал ни о чем, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей.

«Каждого человека здесь, можно сказать, встречал, оформлял. Вместе с ними заходил и уже больше года нахожусь здесь», – рассказывает Уокер.

Свой позывной военнослужащий получил благодаря характеру, не терпящему несправедливости.

«Наверное, за характер окрестили. Прямо как техасский рейнджер, правосудие по-техасски («Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» — американский телесериал, – прим. Т-и). Не могу находиться в стороне, когда вижу, что вокруг творится беззаконие. Для себя с первого дня сказал, что это моя работа. Если не я, то кто? Я другой судьбы не знаю, кроме как служить Отечеству. Если бы мы не пришли сюда, то война бы пришла в наши дома», – рассказывает боец.

По словам военнослужащего, в батальоне находятся только те бойцы, которые понимают, ради какой цели они пришли в СВО.

«Люди, которые хотели отсюда уйти, они уже ушли, здесь остались только те, кто понимает, ради чего они здесь и зачем. Это новая страница в истории новой России. Мы ее делаем своими руками, своим потом и кровью», – заметил боец.

Он рассказывает, что после участия в битве под Работино бойцов батальона вывели на отдых и для доукомплектования за 40 км от линии боевого соприкосновения.

«Но это не гарантия безопасности, ни в коем случае», – подмечает он.

«Ради их счастливого будущего мы готовы просто… Да на все мы готовы!»

Замполит рассказал, как живут солдаты. Под землей ребята спят, едят и управляют подразделениями. У них полностью налажена автономная система – самодельные мачты для обеспечения постоянного и устойчивого интернета.

Даже здесь, под землей, есть небольшие укрепления, чтобы в случае проникновения противника вести бой. При наличии постоянного подвоза продуктов питания и боеприпасов бойцы способны до полугода занимать оборону, отмечает Уокер.

«Над нами четыре бетонные плиты и порядка метра еще земли. Никакой враг не сможет отсюда нас никак выкурить. Общая протяженность места, где мы сейчас находимся, – 200 метров по прямой. Полностью автономная система жизнеобеспечения: стоит бензиновый генератор, оборудованы места для проживания офицерского состава, личного состава, для приема пищи, даже есть своя баня. Оборудовали мы ее сами», – отметил он.

Здесь личный состав может помыться, постирать одежду, не выходя на поверхность. В качестве топлива для печного отопления используют дрова. Вода подается с большого куба. В результате бойцы батальона не испытывают никакой нужды и всегда в свежем обмундировании.

«Полностью автономная система жизнеобеспечения: стоит бензиновый генератор, оборудованы места для проживания офицерского состава, личного состава, для приема пищи, даже есть своя баня» Фото: скриншот видео

«Все, что надо для жизни, здесь имеется. Здесь склад с продуктами, чтобы даже лишний раз на улице не появляться, не отсвечивать», – делится боец.

Далее Александр показывает агитационные плакаты. По словам бойца, необходимо быть готовым к столкновению с противником.

«Это наглядная агитация. Человека просто нужно шокировать, потому что рано или поздно он столкнется с раненым или убитым. Со своим или с противником, он с этим столкнется, пускай будет готов», – отмечает Уокер.

На стены бойцы батальона повесили детские рисунки, которые прислали жители Елабуги. Они как напоминание о том, что бойцов ждут дома их родные и близкие.

«Каждый, кто идет, смотрит и настроение у него поднимается. Все видят, что мы не забыты, о нас думают. Ради их счастливого будущего мы готовы просто… Да на все мы готовы!» – говорит Уокер.

Из обычных армейских продуктов творит чудеса повар Дмитрий с позывным Нож Фото: скриншот видео

«Многонациональный батальон сплотил всех в одном котле»

Место для приема пищи бойцов батальона также оборудовано под землей. Из обычных армейских продуктов творит чудеса повар Дмитрий с позывным Нож.

«Видимо, это из-за большого количества ножей на кухне», – смеется боец, рассказывая о том, почему ему дали именно такой позывной.

«Меня определила судьба. У меня мама поваром в свое время работала. Я от нее чего-то нахватался и готовил. Дома получалось вкусно, и тут как-то так получилось. Теперь меня с этого места не отпускают», – рассказывает он.

Иногда, если военнослужащим хочется чего-нибудь вкусненького, они могут побаловать себя сладким или мясом, делится повар.

Место проживания личного состава так же находится под землей, где бойцы отдыхают: восьмиместные кубрики, сколоченные нары, топчаны и спальники. В помещении проведено электричество, есть интернет. В зимнее время, во время холодов, бойцы батальона используют печь.

«Достаточно двух полешек, и всю ночь тут тепло. Вот такой жит-быт небольшой налажен», – делится Уокер.

Кроме того, в кубриках оборудованы специальные стеллажи с боевой формой одежды. В случае возникновения опасности военнослужащие покидают спальное помещение, надевают бронежилеты, каски и выдвигаются на позиции, согласно боевому расчету.

Состав батальона «Тимер» многонационален – есть и русские, и татары, башкиры, чуваши, марийцы, дагестанцы, осетины.

«Многонациональный батальон сплотил всех в одном котле. Мы сегодня празднуем Пасху, через некоторое время празднуем Курбан-байрам. Абсолютно все ребята дружелюбные, все они друг за друга горой. И очень приятно находиться в этом коллективе», – делится замполит батальона «Тимер».

Несмотря на сплоченный коллектив, случаются и проблемы – были отдельные личности, которые, по словам Уокера, позорили себя и звание военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

«Пьянство на позициях равносильно смерти. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и своих боевых товарищей. Они видят алкоголика, и сам коллектив солдатский начинает его всячески вытеснять из своих рядов, объясняют ему грубо, но по-солдатски. Мало-помалу этот вопрос абсолютно сошел на нет», – рассказывает он.

Уокер показал военкору трофей в виде сбитого украинского дрона-камикадзе, который пытался уничтожить наших бойцов на позициях Фото: скриншот видео

О трофеях именного батальона «Тимер»

Уокер показал военкору трофей в виде сбитого украинского дрона-камикадзе, который пытался уничтожить наших бойцов на позициях. Дрон был посажен и обезврежен огнем из стрелкового оружия. Теперь он займет место в ряду трофеев батальона «Тимер».

Также Уокер показал наступательную американскую гранату, которыми были вооружены бандеровцы.

«Это наступательная американская граната М67, которыми были вооружены наши противники. Кому-то она уже больше не пригодится, а трофей будет нашим. Чтобы понимать, калибр 5,56 натовского образца – больше он в наших стрелять не будет», – отметил он.

Уокер сообщил, что в аптечках солдат ВСУ постоянно находят боевые стимуляторы, которые используются для того, чтобы не чувствовать боли и страха.

«Никакой у них мотивации нет, она очень низкая. Там такие вещества, которые превращают человека в зомби. Они не испытывают страха, могут не заметить ранение, они думают, что бессмертны. Но они очень ошибаются. Мы находили боевые стимуляторы у них на позициях», – рассказывает боец.

Стоит отметить, что коллектив батальона в основном возрастной. Людей, которым меньше 30 лет, встретишь очень редко. У всех бойцов семьи, дети, им есть что терять. Это было их взвешенное, полноценное решение, отмечает боец.

Далее военкор побывал в узле связи, из которого происходит управление всеми подразделениями Фото: скриншот видео

«Каждый боец – маленький винтик большого механизма»

Далее военкор вместе с Уокером побывали в узле связи, из которого происходит управление всеми подразделениями. Говорят, что солдат – это кровь, а связь – это нерв. Связь – это нерв войны, без связи никуда, отмечают бойцы.

Мастер-экспериментатор с позывным Мрак занимается модернизацией оборудования связи.

«Серьезно начал заниматься этим еще на гражданке, после окончания обучения. Но учился я не на радиоэлектронщика, а на инженера-механика – хобби переросло в основное занятие. Поступило предложение с военкомата, сказали: “Набирается батальон "Тимер", не хочешь пойти попробовать?” Почему бы и нет? Надоело уже видеть по телевизору то, что происходит. Тот террор, который продолжался над мирными жителями. Я считаю, что правильно, что вмешалось наше государство», – отмечает он.

Мастер-экспериментатор с позывным Мрак занимается модернизацией оборудования связи Фото: скриншот видео

Один из бойцов «Тимера» рассказал, что пошел добровольцем не за деньгами, а по зову сердца.

«Дело не в деньгах. Дело в чем-то внутреннем. Что-то щелкнуло в голове: "Надо. Иди, ты там нужен". Было очень сложно уйти, тем более дома остались дети, любимая жена. И сейчас тяжело. Как говорит супруга: "У нас вся личная жизнь перешла в онлайн"» – говорит боец.

Замполит «Тимера» рассказал, что за прошедший год коллектив батальона уже утрясся. Каждый боец – маленькая, но важная часть большого целостного организма.

«Один кричит, что я крутой штурмовик. Но когда первые пули свистят над головой, он не может заставить себя вылезти из окопа. Другой говорит, что у него все категории BCDE, что он водитель. Но въезжает в блок на ближайшей дороге. Тут не угадаешь. Но за год весь коллектив утрясся, каждый на своем месте, как маленький винтик большого механизма. С этими людьми можно к черту на рога и обратно, потому что это боевые парни. За нас, можно сказать, сейчас дерутся, за то, чтобы заполучить нас к себе в оперативное подчинение. Потому что мы очень хорошо показали себя, мы известны на весь Запорожский фронт, это факт», – подчеркнул он.

Один из бойцов «Тимера» рассказал, что пошел добровольцем не за деньгами, а по зову сердца Фото: скриншот видео

«По дому тоскуем, конечно. Но и дома все понимают, зачем мы здесь. Мы все равно верим, что вернемся домой с победой. По-другому быть не может. В этом мы уверены», – делится боец.

В каждом подразделении, на каждой боевой машине есть свой живой талисман. Вместе с бойцами батальона живут и коты, и собаки, которых взяли в одной из приграничных деревень. Четырехлапые проходят всю военную операцию вместе с экипажем.

Боец татарстанского добровольческого батальона «Тимер» с позывным Бес рассказал о своей собаке.

«Когда я заводил его, то не предполагал, что пойду с ним сюда, в зону СВО. Теперь он стал Бесик, а я Бес», – говорит боец.

Увидев военкора – постороннего человека, собака встала в боевую стойку. Он воспринимает съемочную аппаратуру как угрозу для хозяина.

«Как с маленьким ребенком с ним возишься. У нас был случай, когда по блиндажу отработали градами. Я очень сильно переживал за пса. После того как я вышел за ним, он лежал в своем окопе и смотрел на меня такими глазами: "Хозяин, я сейчас такого навидался". Он достойно показал себя, не струсил, не сбежал никуда, всегда находился рядом», – рассказывает хозяин собаки.

Увидев военкора – постороннего человека, собака встала в боевую стойку. Он воспринимает съемочную аппаратуру как угрозу для хозяина Фото: скриншот видео

Несмотря на разлуку с родными и большие потери среди товарищей, бойцы готовятся к новым подвигам

Замполит батальона с позывным Уокер показал журналисту 9-ю мотострелковую роту, личный состав которой награжден 9 орденами Мужества, 10 медалями «За отвагу», тремя Георгиевскими крестами и одной медалью «За спасение погибавших». В одном бою военнослужащие проявили случай массового героизма целого подразделения.

«Да, их осталось немного. Мы ждем пополнения, но никто из них не отступил, все достойно выполнили свой долг потом и кровью. Ни разу не опозорили ни себя, ни подразделение, ни батальон, ни свои семьи, ни своих родных», – отметил Александр.

Замполит показал 9-ю мотострелковую роту, личный состав которой награжден 9 орденами Мужества, 10 медалями «За отвагу», тремя Георгиевскими крестами и одной медалью «За спасение погибавших» Фото: скриншот видео

Против превосходящих сил противника бойцы держались несколько суток. К сожалению, и потерь в этой роте больше, чем у остальных: пять орденов Мужества вручены родственникам погибших героев посмертно.

Несмотря на разлуку с родными и большие потери среди товарищей, бойцы готовятся к новым подвигам. «Тимер» – это уже не просто название именного батальона, это уже бренд, знак качества.

«Задача будет выполнена. Я бы даже так просто сказал, что "Тимер" – это образ жизни», – подытожил боец.