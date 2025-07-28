«Командирское спасибо!»: Герой России Рустам Сайфуллин побывал в музее «СВОи» в Казани

Сегодня Герой России Рустам Сайфуллин посетил интерактивный музей «СВОи» на главной пешеходной улице Казани. Музей посвящен специальной военной операции и состоит из 7 залов.

«Мы рассказываем о том, как началась спецоперация. Первый зал посвящен Донецку, следующий зал воинской славы, а также зал, имитирующий бомбоубежище в зоне боевых действий. К слову, в нем проигрываются звуки приглушенных выстрелов, которые были записаны на фронте. Кроме того, представлены зал с дронами и зал сатирического содержания с якобы вывезенными с территории Украины унитазами и стиральными машинами для создания оружия. Также есть зал, посвященный волонтерам и медицинским работникам. Заключительная экспозиция – зал с бронеплитами, на которых написаны имена носивших их Героев», – рассказала директор музея Юлия Степанова.

Она отметила, что в музее ежедневно проводятся мастер-классы по плетению сетей, всех желающих ждут с 11:30 до 21:00.

Герой России Рустам Сайфуллин посетил каждый из семи залов данного музея.

«СВО – это не первые боевые действия, в которых я принимал участие, сначала был Северный Кавказ. Сейчас об этом говорят не только обыватели, но и СМИ, и власть, и Президент. Люди, которые не выполняли боевые задачи или не занимались гуманитарной помощью должны знать, что сейчас происходит и с кем мы воюем. Мы не воюем с украинцами, мы воюем с нацистами и режимом. Украина ничего не производит и все экспонаты здесь – это дело рук НАТО», – поделился он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Герой России провел параллель между границами военного блока НАТО и третьим рейхом. По его словам, если раньше с нацистами воевал СССР, в составе которого было 15 республик, то сейчас воюет только наша страна против целого военного блока.

«И мы не стоим на месте, продвигаемся по всей линии фронта. Командирское спасибо за музей и экспонаты! Самое главное, что наши дети видят и понимают, что это. Дети – наше будущее, этот музей в том числе. Наших детей должны воспитывать мы. У нас традиционные ценности, мы за храм, мы за мечеть, мы за папу, за маму, дочь и сына. У нас не будет граф: "родитель один и родитель два". Если мы не будем воспитывать своих детей, их будет воспитывать Запад», – дополнил он.

Также он рассказал, что для участников СВО соревнования «Абилимпикс» – отличная возможность показать себя.

«Ребята без рук, без ног, с ранениями и стамеской работают, и компьютерным моделированием занимаются. Более 15 направлений и глаза участников горят. А когда глаза горят – ребята забывают о травмах, ранениях. Самое главное, что они не гуляют по злачным местам, а занимаются реальным делом и становятся примером. Они пример для тех, кто проходит восстановление в госпитале. Они знают, что вернутся после лечения и их здесь ждут, им помогут и направят. Также участники соревнований – отличный пример для молодежи», – поделился он.

«Татар-информ» рассказывал о чемпионате «Абилимпикс». Соревнования по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО стартовали 25 июля и продлятся до 29 числа. 259 ветеранов и участников СВО соревнуются в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист».

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».