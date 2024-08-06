Командир взвода на СВО: «Мы выиграли две мировые войны. Победа будет за нами»

Командир танкового взвода Динар Мухтаров два года служит на передовой в зоне СВО, а сейчас он проходит реабилитацию после тяжелого ранения. На днях с семьей боец приехал к родителям, которые живут в Адав-Тулумбаево Буинского района.

После восьми месяцев службы в зоне спецоперации в ноябре прошлого года командование назначило накопившего боевой опыт Мухтарова начальником отделения по управлению кадрами. Однако выяснилось, что его незаменимый опыт нужен армии.

В апреле этого года Динар Мухтаров укомплектовал в Московской области мотострелковую группу из бойцов-контрактников, которая была отправлена в Харьковском направлении. Вместе с этими бойцами он служил один месяц.

21 мая военнослужащие получили задание ночью проследовать в населенный пункт на передней позиции. Когда десять бойцов шагали по лесополосе, враг открыл огонь. Динар почувствовал невыносимую боль, пуля попала ему в голень. Он понял, что не может наступить на ногу, состояние его начало ухудшаться. Но самым горьким для командира была потеря бойцов. К счастью, недалеко находилась группа военных. Через некоторое время, рискуя своими жизнями, военнослужащие вывезли их на свою сторону.

«И таких случаев взаимовыручки в военной зоне очень много. Если бы не они, мое сегодняшнее состояние было бы другим. После ранения я смог оказать себе первую медицинскую помощь. То, что не растерялся, также помогло сохранить ногу», — говорит командир. За этот поступок он был награжден орденом Мужества.

Динар Мухтаров после окончания Адав-Тулумбаевской школы в 2015 году поступил в Казанское танковое училище. Службу начал командиром учебного танкового взвода в окружном учебном центре города Ковров Владимирской области. С началом спецоперации в составе батальонной тактической группы России находился в ДНР. Танкисты под его командованием участвовали в освобождении многих населенных пунктов Украины. В августе его взвод участвовал в столкновениях в Харьковском направлении, в сентябре в направлении Сватово Луганской области.

«Российская армия идет вперед. Наша страна победила в двух мировых войнах. И на СВО победа будет за нами», — говорит он.

Динар женился во время учебы на третьем курсе танкового училища. Семья живет во Владимирской области, воспитывают дочь. По словам жены Айгуль, самое большое счастье, что близкий человек рядом, жив-здоров. По ее словам, муж всегда готов к защите своей страны.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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