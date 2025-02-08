Командир взвода базы ремонта: Своевременное возвращение техники на передовую важно

Кадровый военный Александр Макаров из села Слобода Архангельская Новошешминского района на спецоперации с первых ее дней.

Отправился туда в составе своей военной части, в которой служит по контракту с 3 декабря 2015 года. «Срочку» он проходил в сухопутных войсках в Ленинградской области и продолжил службу там же. Сейчас Александру 28 лет, из них 9 он – в кадровой армии, в том числе 3 года – на СВО.

После 9-го класса школы Александр получил профессию тракториста-машиниста широкого профиля в агротехническом колледже, а специально перед призывом в армию отучился в Чистопольском ДОСААФ на механика-водителя.

На спецоперации служит на Харьковском направлении. Первые полтора года участвовал в боевых действиях как механик-водитель вездехода МТЛБ-В. Расшифровывается как многоцелевой тягач легкого бронирования, водоплавающий. Этот вездеход может проходить и по суше, и по воде, легко преодолевая любые водные преграды.

Последние полтора года Александр служит на базе ремонта военной автомобильной техники. Шесть месяцев назад получил звание прапорщика, сейчас в его подчинении взвод из 25 человек. Базу обслуживает рота из трех таких формирований.

«Ремонтируем вышедшие из строя или подбитые, но подлежащие восстановлению «Уралы», «КАМАЗы», МТЛБ-В и другую технику. Живем под землей – в блиндажах, потому что база ремонта – объект засекреченный», – говорит военный.

Александр рассказал, что трудятся они в поте лица, чтобы отремонтировать технику в срок.

«Работаем и днем, и ночью. У каждой поломки свое ограничение по времени восстановления. Когда на нее день уходит, когда два, но не более пяти суток. Долго держать нельзя, хотя все повреждения обычно сложные. Но все успеваем, тем более с запчастями проблем нет», – рассказал он.

На тягачах, на трале техники привозят много – нескончаемый конвейер, а уезжают машины уже своим ходом.

Военный сообщил, что своевременное возвращение техники в строй – работа важная и потому оплачивается достойно.

В декабре в распоряжение Александра поступило пятеро новошешминцев, только что заключивших контракт. Ребята в возрасте от 30 до 40 лет. Прежде чем приступить к работе, пополнение один или два месяца проходит обучение в специализированных воинских частях. Учиться во время работы не позволяет установка по соблюдению сроков ремонта.

Сам Александр в сборке, разборке автомобилей – специалист высокого класса, командир взвода другим быть не может. К тому же на нем лежит ответственность за вверенную технику, за подчиненных, за сам процесс.

База, как стратегически важный объект, находится под надежной защитой ПВО. Система немедленно пресекает даже попытки вычислить место дислокации базы.

«Звуки разрывов и сирен слышим то и дело – это наша ПВО сбивает беспилотники», – рассказывает Александр.

Гуманитарная помощь к ним поступает регулярно.

«Три недели назад пришла из района. Адресные посылки передали для двоих ребят из недавнего пополнения. С питанием все нормально. На базе имеется столовая. При желании иногда готовим сами. Для помывки на базе «КАМАЗа» обустроена передвижная баня. Ребята в роте из разных областей России. Живем дружно, настрой у всех патриотический», – сообщил военный.

Связь с родителями Валентином Ивановичем и Татьяной Дмитриевной, своей семьей, братьями и сестрами постоянная, без перебоев. В отпуск Александр приезжает каждые три месяца на 15 дней, есть еще дополнительные 15 дней в году – ветеранские. Навещает отца и мать в деревне, жену Юлианну с детьми Дмитрием и Сергеем в Санкт-Петербурге. Хотя малышам всего 6 лет и 4 года, они знают, что папа – воин и защищает Родину. Все родные ждут Александра с Победой, в которой он не сомневается.

«Победа будет за нами», – уверен боец.

Александр нисколько не жалеет, что стал военным. Очень рад и горд, что выбрал путь защитника Отечества. Чувствуется, что он свою профессию любит, а в беседе вместо «Да!» отвечал неизменно: «Так точно!». После СВО Александр продолжит службу в Санкт-Петербурге, не так давно он перевелся из Ленобласти в военную часть в самом городе.

За 9 лет службы герой награжден шестью медалями, из них двумя на спецоперации: «Участнику СВО», «За образцовую эксплуатацию автомобильной техники».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой