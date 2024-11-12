Командир роты из Татарстана: «Штурм мы полностью берем на себя»

Военнослужащий-контрактник Ренат из поселка Красный Октябрь Новошешминского района Татарстана ушел служить в зону спецоперации в сентябре 2023 года. Четверо близких из семьи тоже участвуют в специальной военной операции. Это брат, племянник, двоюродный брат и муж двоюродной сестры. Сообщил им о своем решении боец уже после отъезда. Маму и сестер тоже поставил перед фактом накануне отбытия.

Срочную службу Ренат не проходил. Когда ему было 18 лет, он женился, в семье родились сын и дочь. Детям сейчас 15 и 13 лет, с супругой татарстанец давно разведен, но с детьми отношения поддерживает. Все эти годы Ренат работал трактористом в ООО «Агро-Раздолье» поселка Красный Октябрь.

Прибыв в зону спецоперации, месяц он обучался обращению с оружием на полигоне в Луганской народной республике. ПТУР он освоил за две недели, также быстро — пулемет, гранатомет, автомат.

Сразу попал в штурмовую бригаду на Центральном направлении под Авдеевкой. Без опыта срочной службы в армии Ренат не побоялся отправиться на военные действия. Комбат увидел в нем сильный, мужественный характер и организаторские способности. «Можно смело доверить людей и выполнение задачи», — сказал он и назначил сначала командиром отделения птурщиков, а вскоре — командиром штурмовой роты, а это 110 человек.

Ренат объяснил, что штурмовая рота непосредственно ведет бой с противником. Получив задание, к примеру взять лесопосадку, в задачи командира роты входит правильно расставить своих бойцов, постоянно держать руку на пульсе происходящего, быстро реагировать на смену ситуации.

«У меня в роте автоматчики, птурщики, пулеметчики. Есть люди, которые несут саму установку ПТУР, кто-то — сами ракеты, кто-то пулемет. У каждого своя задача, моя — выбрать удобную позицию для каждой группы бойцов, чтобы закрепиться, замаскироваться. В процессе штурма двигаемся, при необходимости растягиваемся на местности», — рассказал боец.

В бою сам Ренат стреляет из автомата. Обстрел штурмовики ведут из занятых блиндажей противника, потому что свои под огнем строить не получается.

«Обычно на задании бываем по 15 дней. Взяв территорию, ждем нашу пехоту. Сдаем ей занятые точки и уезжаем на место основной дислокации нашей бригады — на отдых. Это далеко от линии соприкосновения — в 100 километрах. У нас там блиндажи, баня, столовая. Но за едой, водой, боекомплектами ездим на базу в Авдеевке. Это у нас так называемый „нулевой уровень“», — объяснил он.

Ренат рассказал, что штурм может длиться сутки и даже больше без перерыва. О том, чтобы поесть и попить, говорить не приходится. Расслабиться, перекусить можно только после выполнения поставленной задачи. Когда ждут прибытия пехоты, заваривают сухпайки. По его словам, ни разу не было такого, чтобы противник выбил штурмовиков обратно, хотя против них выставляют и дроны, и танки, и американские БМП Bradlеу.

«Штурм мы полностью берем на себя: у нас и пулеметы, и ПТУР, которым прожигаем танковую броню. Украинцы убегают, кто-то сдается в плен», — заявил военный.

Будучи рядовым, Ренат командовал ротой почти полгода. Когда в батальон прибыл лейтенант, то передал ему полномочия комроты и с июля возглавил эвакуационную группу, которая занимается вывозом раненых, подвозом еды, доставкой бойцов. В группе 23 человека, несколько машин. Когда не было водителя, Ренат сам садился за руль.

В их штурмовой роте из татарстанцев, которые были с ним вначале, остался он один. Поэтому позывной ДТ, выбранный им по марке своего трактора, с легкой руки бойцов превратился в Дорогого Татарина.

Ренату предлагали пройти двухнедельные курсы обучения на лейтенанта, но он отказался, сказав, что после спецоперации вернется в свою рабочую профессию. «Я с 14 лет с техникой, отец был трактористом, с малых лет люблю трактор», — подчеркнул он.

Первого сентября татарстанец получил ранение. Повредил коленный сустав с разрывом сухожилия. Сейчас требуется операция по протезированию сустава, Ренат ожидает назначения ее даты. Операцию будут делать в Казани.

После замены сустава на металлический Рената должны комиссовать. «Я полтора месяца ходил на костылях, потом с палкой. Мой комбат, майор, сказал: „Давай, поезжай, лечись“. Он меня знает хорошо, жалеет. У нас хорошие отношения между бойцами, все как братья», — сказал он.

Ренат сейчас хромает, но сидеть дома не в его характере. На медицинское обследование ездит в Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, там заезжает в гости к друзьям.

Награды у Рената есть, но пока ему и остальным бойцам роты их не выдали. «„За отвагу“, „За СВО“, — перечислил он. — Одна медаль есть за ранение, потом еще какая-то, я уже точно не помню, сколько их».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.