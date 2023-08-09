Командир «Ахмата» рассказал о иностранцах ВСУ, погибающих под Бахмутом

Апти Алаудинов

t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Об иностранцах, который воюют в рядах Вооруженных сил Украины (СВУ) на Артемовском (Бахмутском) направлении, рассказал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, кроме «евроичкерийцев», бойцам спецназа на своем участке приходилось сходиться в бою с боевиками из Польши и Румынии, а также представителями англоязычных стран.

«На нашем участке было огромное количество иностранцев. В том числе и евроичкерийцы (чеченоговорящие), которые понесли серьезные потери. В частности, так называемый "мансур" и куча его друзей. Также было большое количество поляков, румын, фиксировалась английская, а также южноамериканская речь. В результате показали им, что нет для нас разницы, какой национальности противник», – отметил Алаудинов.

Ранее российский генерал рассказал, что вышеупомянутый командир «евроичкерийцев» с позывным «Мансур» был ликвидирован во время неудачного штурма ВСУ населенного пункта Клещеевка.

Кроме того, Алаудинов сообщил о полном уничтожении 22 механизированной бригады ВСУ. Он отметил, что немногочисленные остатки данного подразделения были расформированы и распределены в другие украинские бригады.