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Командир спецназа «Ахмат» высмеял неудачи ВСУ на Бахмутском направлении
Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к городу Артемовск (Бахмут) перечислил и высмеял командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
На записи российский генерал напоминает противнику о неудачных атаках на села Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и приглашает бойцов неприятеля предпринять еще одну атаку на данные населенные пункты.
Кроме того, Алаудинов сообщает о потерях врага, а также называет позывной «Мансур», который принадлежит одному из погибших при штурме Клещеевки командиров ВСУ.
«Буквально пару дней назад вы его тоже не досчитались. Тоже пробовал войти в Клещеевку. Поэтому… Вокруг ходить можете, не запретим, ну как только вы окажетесь в зоне досягаемости нашего прицела… там все и закончится», – подчеркнул российский генерал.
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