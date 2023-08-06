Командир спецназа «Ахмат» высмеял неудачи ВСУ на Бахмутском направлении

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к городу Артемовск (Бахмут) перечислил и высмеял командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

На записи российский генерал напоминает противнику о неудачных атаках на села Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и приглашает бойцов неприятеля предпринять еще одну атаку на данные населенные пункты.

Кроме того, Алаудинов сообщает о потерях врага, а также называет позывной «Мансур», который принадлежит одному из погибших при штурме Клещеевки командиров ВСУ.

«Буквально пару дней назад вы его тоже не досчитались. Тоже пробовал войти в Клещеевку. Поэтому… Вокруг ходить можете, не запретим, ну как только вы окажетесь в зоне досягаемости нашего прицела… там все и закончится», – подчеркнул российский генерал.