Командир спецназа «Ахмат» сообщил об уничтожении под Бахмутом 22-й мехбригады ВСУ

Апти Алаудинов Фото: vk.com/aptialaudinov

О полном уничтожении 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском (Бахмутском) направлении сообщила командир российского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Могу констатировать, что 22 бригада ВСУ полностью перестала существовать. Немногочисленные остатки этой бригады были розданы другим бригадам, находящимся на нашем участке», – написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Также российский генерал рассказал, что с момента передислокации «Ахмата» на Артемовское направление, ВСУ предпринимали несколько попыток отбить ближайшие населенные пункты, все они закончились крахом для наступающих.

«С тех пор уже прошел месяц. Мы можем констатировать факт, что на нашем участке противник не взял ни одного населенного пункта», – подчеркнул командир «Ахмата».

Напомним, на днях Апти Алаудинов записал обращение к бойцам ВСУ, в котором предложил вновь попробовать отбить у российских военнослужащих населенные пункты Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.

Хочешь узнать подробнее о службе по контракту жми сюда: heroes-tatarstan.ru или звони 117.