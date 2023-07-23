Команда «Созвездия-Йолдызлык» получила награду за вклад в развитие культуры в Севастополе

Татарстанская молодежная организация «Созвездие – Йолдызлык» награждена за вклад в развитие отечественной культуры в Севастополе. В распоряжении «Татар-информа» оказалась грамота, полученная созвездинцами.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры в городе-герое Севастополе, поддержку Черноморского флота и моряков-черноморцев в борьбе с нацизмом и фашизмом, успешную работу по пропаганде героических подвигов воинов России и в связи с 240-летием создания Черноморского флота», — написано на грамоте.

Напомним, что 14 июля на летнюю творческую смену в Крым отправились 210 лауреатов и победителей фестивалей «Созвездие — Йолдызлык». Стало известно, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов пригласил ребят в Севастополь для участия в концерте в честь Дня Военно-Морского флота.