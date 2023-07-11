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Культура 11 июля 2023 14:12

Командующий Черноморским флотом пригласил лауреатов «Созвездия-Йолдызлык» в Севастополь

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Командующий Черноморским флотом пригласил лауреатов «Созвездия-Йолдызлык» в Севастополь
Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык»

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов направил в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова телеграмму, в которой пригласил лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» в Севастополь для участия в концерте в честь Дня Военно-Морского флота. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Уверен, что мастерство, талант и молодость легендарного фестиваля украсят праздник военных моряков», — написал адмирал.

Соколов поблагодарил Раиса РТ за многолетнее и эффективное сотрудничество и поддержку морального духа моряков-черноморцев в деле защиты Отечества.

В пресс-службе фестиваля отметили, что созвездинцы в рамках творческой летней смены ежегодно дают концерты для моряков Черноморского флота и жителей Крыма, и этот год не станет исключением.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Созвездие – Йолдызлык» формирует творческие бригады для выступлений перед участниками СВО.

Фото: © пресс-служба фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык»

#созвездие-йолдызлык #Черноморский флот #концерт
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