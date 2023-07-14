Летняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» пройдет в Крыму

Фото: © пресс-служба фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Традиционная летняя творческая смена для лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» пройдет с 17 июля по 8 августа в Алуште в детском оздоровительном лагере «Сатера».

В трехнедельной смене в Крыму примут участие 210 созвездинцев из 23 муниципалитетов Татарстана. Среди них — участники вокальных студий «Капель» (Набережные Челны), «Новое Поколение» (Чистополь), хореографического коллектива «Остров танца «Ибица» (Нижнекамск), студии «Орфей» (Зеленодольск), ансамбля танца «Ак инеш» (Актаныш), шоу-театра «Шарм» (Казань), образцового хореографического коллектива «Камские звездочки» (Рыбная Слобода) и другие.

Ребят ждет насыщенная программа. Здесь они продолжат оттачивать свое мастерство под руководством членов жюри фестиваля. В их число войдут профессор Казанской консерватории имени Жиганова, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Раиля Гарипова, а также руководители Театра танца «Дорога из города», заслуженные работники культуры РТ Айрат и Лилия Багаутдиновы, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов, а также заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Пивоваров.

Детей также ждут спортивные и интеллектуальные соревнования, квесты, вечеринки, экскурсии.

Как ранее сообщал «Татар-информ», командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов пригласил лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» в Севастополь для участия в концерте в честь Дня Военно-Морского флота. Он пройдет 23 июля и станет одним из самых ярких событий творческой смены.

Традиционная летняя творческая смена пройдет при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ, сообщает пресс-служба фестиваля.

