Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче по хоккею

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения переговоров приняли участие в товарищеском хоккейном матче. В итоге верх взяла команда «белых», за которую играли оба политических лидера. Она одолела «красных» со счетом 18:7, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в петербургском поселке Стрельна.

Уже на третьей минуте первого периода счет открыл Президент РФ. Вторым голом в ворота соперника отметился белорусский лидер. Всего за матч традиционно выступавший под номером 11 Путин забросил семь шайб, тогда как игравший под номером 1 Лукашенко закинул две.

Команды включали звезд советского и российского хоккея. В том числе на лед вышли депутат Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Принял участие в игре и сын Президента Беларуси Николай Лукашенко. На его счету четыре попадания в ворота оппонентов.

До начала встречи Владимир Путин вручил государственные награды России хоккеистам Александру Якушеву, Валерию Каменскому и Алексею Касатонову, о чем сообщало ИА «Татар-информ».