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Политика
29 декабря 2021  15:04

В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

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Встреча Президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко началась в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

«Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что Путин и Лукашенко планируют рассмотреть актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

28 декабря в Санкт-Петербурге проходил неформальный саммит стран-членов СНГ, участие в котором президенты России и Беларуси приняли в очном формате.

 

#россия и беларусь #Александр Лукашенко #Владимир Путин
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