В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча Президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко началась в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

«Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко планируют рассмотреть актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

28 декабря в Санкт-Петербурге проходил неформальный саммит стран-членов СНГ, участие в котором президенты России и Беларуси приняли в очном формате.