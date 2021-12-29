Президент России вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды хоккеистам Александру Якушеву, Валерию Каменскому и Алексею Касатонову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский и член совета клуба «Легенды хоккея СССР» Алексей Касатонов были награждены орденом Александра Невского.

«Я хочу сказать, что мы все не просто любители спорта и вас хорошо помним, но знаем хорошо о ваших заслугах, знаем, как вы боролись за честь страны, как вы добывали самые высокие награды и как вы блестяще всегда выглядели, боролись до конца и побеждали», — отметил Владимир Путин во время встречи со спортсменами.

На церемонии присутствовал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.