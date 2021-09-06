Количество заявок на премию «Глобальная энергия» за три года выросло в три раза

Количество ученых, пожелавших побороться за премию «Глобальная энергия», за три года выросло в три раза. Об этом сообщил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев на церемонии объявления лауреатов этой премии в Казанской ратуше.

«Впервые за много лет в шорт-лист премии попали исключительно новые имена. За этот год утроили количество кандидатов. Появилась возможность посмотреть шире на то, происходит, на тенденции, которые есть», — сказал Брилев.

На конкурс в 2019 году поступило 39 заявок, в 2020-м — уже 78, а в этом году — 106. Расширилась и география участников. Так, в позапрошлом году поступили заявки из 12 стран, в прошлом — из 20, а в этом году — из 36.

Представители Международного комитета, в который входят два десятка известных ученых, в том числе пятеро россиян, выбрали лучших из 15 претендентов, попавших в шорт-лист премии, по трем номинациям — «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».

В этом году для участия в номинации «Традиционная энергетика» было подано 34 заявки, в номинации «Нетрадиционная энергетика» — 45, «Новые способы применения энергии» — 27.

О создании премии за выдающиеся открытия в области энергетики было объявлено в 2002 году. Премия уже вручена 42 ученым из 15 стран. Ее ежегодный призовой фонд составляет 39 млн рублей.

«В прошлом месяце мы подписали соглашение о сотрудничестве с межправительственной организацией по энергетике Латинской Америки. Думаем, что в следующем цикле у нас будет больше участников из этих стран», — отметил Брилев.

В Казанской Ратуше сегодня назвали имена лучших энергетиков мира – лауреатов премии «Глобальная энергия – 2021». В торжественном мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Россиянин Зинфер Исмагилов победил в номинации «Традиционная энергетика», другой российский ученый Сулейман Аллахвердиев стал лауреатом в номинации «Нетрадиционная энергетика». Ученый И Цуй выбран в номинации «Новые способы получения энергии», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В прошлом году церемонии объявления лауреатов премии «Глобальная энергия» прошла в Калуге. Ассоциация планирует в следующие годы провести такие церемонии в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Санкт-Петербурге и других регионах России.