Минниханов: Татарстан заинтересован в углеводородных и возобновляемых источниках энергии

Фото: Михаил Захаров

Татарстан заинтересован вести работу по углеводородным и возобновляемым источникам энергии. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на церемонии объявления лауреатов премии «Глобальная энергия 2021» в Казанской ратуше.

«Мы не отвергаем углеводородную энергетику. И дальше будем развивать это направление. Вопрос возобновляемой энергии тоже важен. И сегодня многое делается в этом направлении. Все эти вопросы очень актуальны. Оба направления для нас интересны, и мы будем вести по ним работу», — сказал Президент РТ.

При этом, по мнению Минниханова, должен соблюдаться баланс углеводородных и возобновляемых источников энергии. «Европа оказалась в сложной ситуации, сделав упор только на возобновляемые источники. Поэтому всё должно быть сбалансировано», — отметил он.

Фото: © Михаил Захаров

Минниханов добавил, что использование возобновляемых источников энергии тоже правильное решение, «поскольку с каждым годом количество углеводородов в недрах будет иссякать». «И это будет ценнейший продукт для химической и нефтехимической промышленности», — подчеркнул он.

Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев поинтересовался у Рустама Минниханова, не заинтересовался ли Татарстан технологией закачки углекислого газа в нефтяные пласты.

«Мы эту тему не только обсуждали, но и экспериментировали в этом направлении. К сожалению, затраты энергии большие, поэтому надо искать какие-то другие формы. Работа идет, мы эту тему внимательно изучаем», — ответил руководитель республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани объявили лауреатов премии «Глобальная энергия 2021».