В Казани объявили лауреатов премии «Глобальная энергия-2021»

Лауреатами премии «Глобальная энергия» в этом году стали россияне Сулейман Аллахвердиев и Зинфер Исмагилов и представитель США И Цуй. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Глобальная энергия».

Церемония объявления лауреатов прошла сегодня в Казанской Ратуше. В мероприятии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв, а также члены Международного комитета по присуждению премии: Марта Бониферт из Венгрии и Дмитрий Бессарабов из ЮАР.

Имя лауреата Зинфера Исмагилова стало известно ранее, 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он стал победителем в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.

Сулейман Аллахвердиев стал лауреатом в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергетики.

И Цуй выбран в номинации «Новые способы получения энергии»: за исключительный вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды, в особенности трансформационные инновации в области науки о батареях.

Церемония награждения пройдет в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября.