Количество раненых из-за взрывов на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти человек

Девять человек ранены от детонации боеприпасов на аэродроме около курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Один мирный житель погиб.

Семеро пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой остается на стационарном лечении. Еще двое человек в состоянии легкой степени тяжести обратились в больницу в Симферопольскую больницу, после оказания медпомощи их отправили домой.

Напомним, в районе Новофедоровки накануне произошло несколько взрывов. Минобороны в качестве возможной причины происшествия назвало нарушение требований пожарной безопасности. Про данным ведомства, нет никаких доказательств того, чтобы боеприпасы подорвали намеренно.