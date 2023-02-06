Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением – он продлится до 12 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным с 1939 года – магнитуда составила 7,7. По последним данным, число жертв превысило 1,6 тыс. человек.

«На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1651, ранены 11 119 человек», — рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий стихийного бедствия в республике. Эрдоган также принял помощь России в ликвидации последствий природного явления.