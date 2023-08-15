Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 35 человек

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщают в МЧС России.

«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате происшествия пострадали 105 человек, из них 30 погибло.

Напомним, накануне вечером в Махачкале загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В свою очередь в администрации Махачкалы заявляли об угрозе повторного взрыва.

В свою очередь сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что семьям погибших и всем пострадавшим из Резервного фонда РД будут выделены средства в качестве материальной помощи.

Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура.