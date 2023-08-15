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Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 35 человек
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщают в МЧС России.
«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате происшествия пострадали 105 человек, из них 30 погибло.
Напомним, накануне вечером в Махачкале загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В свою очередь в администрации Махачкалы заявляли об угрозе повторного взрыва.
В свою очередь сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы.
Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что семьям погибших и всем пострадавшим из Резервного фонда РД будут выделены средства в качестве материальной помощи.
Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура.
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