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Руc Тат
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Происшествия 15 августа 2023 11:13

Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 35 человек

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Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщают в МЧС России.

«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате происшествия пострадали 105 человек, из них 30 погибло.

Напомним, накануне вечером в Махачкале загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В свою очередь в администрации Махачкалы заявляли об угрозе повторного взрыва.

В свою очередь сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что семьям погибших и всем пострадавшим из Резервного фонда РД будут выделены средства в качестве материальной помощи.

Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура.

#Дагестан #взрыв
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