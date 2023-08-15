Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура

День траура объявлен в Дагестане 15 августа после взрыва на АЗС. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале пресс-службы Главы Дагестана.

В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По данным МЧС России, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибло.

В свою очередь более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил медиков, спасателей и добровольцев за оказываемую помощь. Отмечается, что семьям погибших и всем пострадавшим из Резервного фонда РД будут выделены средства в качестве материальной помощи. Это меньшее, что сейчас можно сделать для тех, кого трагедия затронула напрямую, подчеркнул председатель.