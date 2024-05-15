За майские праздники по трассе М12 автомобилисты проехали более миллиона раз

Фото: t.me/mkhusnullin/

Более одного миллиона раз автомобилисты проехали по платной трассе М12 «Восток» в майские праздники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Всего с момента открытия дороги в декабре 2023 года по ней было совершено около 8,8 млн поездок, отметил заместитель Председателя Правительства.

«Видим, что всё больше россиян выбирают комфортную и безопасную магистраль в качестве маршрута, в том числе для туристических поездок в выходные и праздничные дни. Популярностью пользуются направления во всех регионах», — подчеркнул Хуснуллин.

Фото: t.me/mkhusnullin/

Отдельно вице-премьер обратил внимание на то, что параллельно со строительством продолжения трассы до Екатеринбурга ведется развитие прилегающей инфраструктуры для удобства водителей и пассажиров.

«Уже открыты 18 МФЗ, еще 10 находятся в разной стадии готовности. Всего между Москвой и Казанью запланированы 32 таких зоны», — уточнил он.

Таким образом, число действующих многофункциональных зон не изменилось с зимы. Объекты комплексного обслуживания в среднем будут расположены через каждые 50 километров.

Строительство трассы М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.