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За майские праздники по трассе М12 автомобилисты проехали более миллиона раз
Более одного миллиона раз автомобилисты проехали по платной трассе М12 «Восток» в майские праздники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Всего с момента открытия дороги в декабре 2023 года по ней было совершено около 8,8 млн поездок, отметил заместитель Председателя Правительства.
«Видим, что всё больше россиян выбирают комфортную и безопасную магистраль в качестве маршрута, в том числе для туристических поездок в выходные и праздничные дни. Популярностью пользуются направления во всех регионах», — подчеркнул Хуснуллин.
Отдельно вице-премьер обратил внимание на то, что параллельно со строительством продолжения трассы до Екатеринбурга ведется развитие прилегающей инфраструктуры для удобства водителей и пассажиров.
«Уже открыты 18 МФЗ, еще 10 находятся в разной стадии готовности. Всего между Москвой и Казанью запланированы 32 таких зоны», — уточнил он.
Таким образом, число действующих многофункциональных зон не изменилось с зимы. Объекты комплексного обслуживания в среднем будут расположены через каждые 50 километров.
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